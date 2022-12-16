Beşiktaş , Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'na 4 futbolcu gönderdi. Atiba Hutchinson Kanada'yla, George-Kevin Nkoudou Kamerun'la, Wout Weghorst Hollanda'yla ve son olarak da Romain Saiss Fas'la bu dev organizasyonda mücadele ettiler. Siyah beyazlıların kasası, bu futbolcular sayesinde doldu. İşte nedeni ve en çok para kazandıran futbolcu...

WEGHORST TAKIMA KATILIYOR

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Hollanda Milli Takımı adına mücadele eden Wout Weghorst, turnuvada ülkesi adına önemli katkı verdi. Özellikle Arjantin ile oynanan çeyrek final maçında 2 gol atıp, takımının elenmesine engel olamayan deneyimli forvet, takıma geri dönüyor. 30 yaşındaki futbolcu, gelecek haftadan itibaren takımla birlikte çalışmalara başlayacak.

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MULEKA'NIN GELECEĞİ BELLİ OLDU

Yaz transfer döneminde takıma katılan Jackson Muleka, geride kalan 12 maçta 5 kez rakip fileleri havalandırıp, 1 asist yaptı. 23 yaşındaki forvet için Fransız ekiplerinin devreye girdiği de öne sürülmüştü. Fakat Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, Kongolu oyuncuyu takımda tutmak istediği belirtildi.

KAMP SONA ERDİ

Antalya kampının son hazırlık maçında Giresunspor ile karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta,kamp sona erdi. İstanbul'da oynanan 2 hazırlık maçında İstanbulspor'u 4-0 yenen, Fatih Karagümrük ile 1- 1 berabere kalan Beşiktaş, Antalya kampında oynadığı 3 maçtan ise galibiyet ile ayrıldı. Siyah-Beyazlılar bu süreçte Belçika ekiplerinden Charleroi'yi 2-1, Westerlo'yu 1-0 ve Giresunspor’u 5-3 mağlup etti.





KUPA BİLETLERİ SATIŞTA

Siyah-Beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda 21 Aralık Çarşamba günü saat 21.00’de Vodafone Park’ta Şanlıurfaspor ile karşılaşacak. Bu anlamda biletler, dün satışa çıkarıldı. Biletlerin, 120 TL ile 2 bin 850 TL arasında değişkenlik gösterdiği öğrenildi.





ATIBA'DAN ŞENOL GÜNEŞ'E ÖVGÜ

Atiba, Şenol Güneş'in tekrar Beşiktaş'ta görev almasını, "Hocamızın tabii ki henüz daha yeni geldiğini söyleyebiliriz, daha çok uzun süre geçmedi üzerinden. Bir takımı nasıl kazanan bir ekip yapacağını bilen, şampiyon yapmayı bilen, o şekilde bir takım kurmayı bilen bir hoca. Bize doğru yolu gösteriyor, bizim doğru yolda olmamızı sağlıyor, olmamız gereken şeyi bize gösteriyor ki bu bahsettiğim şey tabii her maç kazanan ve işin sonunda hedeflediği şeye ulaşan bir takımdır her zaman. Sezon sonundaki hedefe ulaşmamız için bize yardımcı oluyor. Dediğim gibi Şenol Güneş çok iyi bir hoca ve çok da çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızın sonucunu da almayı hedefliyoruz" sözleriyle değerlendirdi.

DÜNYA KUPASI'NDAN BÜYÜK GELİR

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası öncesinde FIFA, turnuvaya oyuncu gönderen takımlara her gün için para ödeyeceğini açıklamıştı. Süper Lig'den birçok takım, turnuvaya oyuncu gönderdi. Bu takımlar arasında Beşiktaş 4 oyuncuyla dikkat çekti.





EN ÇOK OYNAYAN SAISS

Kara Kartal'da ise Atiba Hutchinson (Kanada), Romain Saiss (Fas), Wout Weghorts (Hollanda), Georges-Kevin N'Koudou (Kamerun) Kupa 1'de mücadele eden isimler oldu. Beşiktaş'ta ise turnuvada en çok boy gösteren isim Romain Saiss oldu. Faslı oyuncu, yarı finalde Fransa'ya boyun eğmekten kurtulamadı. Böylece Siyah-Beyazlılar’da, Dünya Kupası'nda mücadele eden oyuncu kalmadı.





ŞENOL GÜNEŞ'TEN SAISS SÖZLERİ

Maçı kazanmaya yönelik düşünen, rakibe oyununu kabul ettiren bir takım olmak istediklerini vurgulayan Güneş, “Taraftarın beklentisinin yüksek olduğunu biliyorum. Kazanma anlayışı ve duygusunu yansıtmak zorundayız. Milli maçta Romain Saiss sakatlandı, durumunu bilmiyoruz. Tayyip Talha, şanssız bir çarpışma geçirdi. İnşallah kaşındaki yarılma dışında ciddi bir şey olmaz. Josef artık idmanlara katılıyor ama eksikliği var. Ghezzal'ın durumu ise daha sonra belli olacak” şeklinde konuştu.





DEVLERİ GEÇTİLER

Beşiktaş, Süper Lig'de ise kupaya oyuncu gönderip, en çok para kazanan takım oldu. Kara Kartal, 1.05 milyon Dolar kazandı. Galatasaray , 512 bin Dolar ile ikinci olurken, sıralamanın geri kalanı şöyle oluştu: Hatayspor: 429 bin Dolar, Fenerbahçe : 296 bin Dolar, Kayserispor: 273 bin Dolar, Trabzonspor: 210 bin Dolar.



