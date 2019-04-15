Spor Toto Süper Lig’de 28. hafta mücadelesinde önceki akşam Başakşehir’i Vodafone Park’ta 2-1’lik skorla deviren Siyah- Beyazlılar, bitime 6 hafta kala zirvede hesapları karıştırmıştı. Bu galibiyetle lider Başakşehir’le arasındaki puan farkını 11’den 8’e indiren Şenol Güneş’in öğrencileri, kalan karşılaşmalar öncesinde şampiyonluk yolunda inanç tazeledi. Bu galibiyetle birlikte ligin ikinci yarısında bileği bükülmeyen Siyah-Beyazlılar, üst üste 4. maçından da galibiyetle ayrılmayı başararak formda olduğunu gösterdi.

Tüm hesaplar yapıldı

Ligde geçen sezonu 4. sırada tamamlayan ve UEFA Avrupa Ligi’nin yolunu tutan Kara Kartal’da bu kez tüm hesaplar, sezonu Şampiyonlar Ligi potası içerisinde yani ilk 2 sırada kapatmak üzerine yapıldı. Şampiyonluk için umutlansa da şansı Başakşehir ve Galatasaray’a göre daha az olan Siyah-Beyazlılar, ilk etapta Devler Ligi’ne kilitlendi.

Hedef 31. hafta...

Tüm planlarını Kupa 1 için yapan teknik direktör Şenol Güneş ve öğrencileri, önce pazartesi günü Sivasspor’la deplasmanda oynayacakları karşılaşma ve ardından Ankaragücü’yle yapacakları mücadeleden de zaferle ayrılıp 31. haftadaki Galatasaray derbisinde ikincilik koltuğunu devralmak istiyor. Kara Kartal, ikincilik koltuğunu rakibinden alması halinde şampiyonluk için de şansını son haftaya kadar zorlayacak. Bu doğrultuda yıldızların, kalan 6 haftada 6 galibiyet alıp tüm ihtimalleri zorlamayı hedeflediği kaydedildi.