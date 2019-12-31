Beşiktaş Derneği çocukları sevindirdi

Aydın Beşiktaşlılar Derneği üyeleri, Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Servisi’nde tedavi gören çocuklara, hayalini kurdukları hediyeleri armağan etti.

Dernek üyeleri, yeni yıl öncesinde bisiklet, tablet, kıyafet, oyuncaktan oluşan hediye paketleriyle hastaneye gitti. Hediyelerini alan 22 çocuk, büyük sevinç yaşadı.

Dernek Başkanı Taşkın Cerit, farklı takım taraftarı gruplarından da destek aldıklarını belirterek, “Çocukların gözündeki o mutluluğu görmek bize de ayrı bir keyif kattı. Amacımız onları mutlu etmekti” dedi.