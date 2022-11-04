'Beşiktaş derbisinde patlama yapar'

Spor Toto Süper Lig'de dev derbiye 1 gün kaldı, heyecan dorukta... Okan Buruk yönetiminde Fatih Karagümrük galibiyetiyle moral bulan Galatasaray Türk Telekom Stadı'nda Şenol Güneş'le yeni bir sayfa açan Beşiktaş 'ı ağırlayacak. Zirve yarışında her iki takımın da puan kaybına tahammülü yok. Milliyet Gazetesi yazarı Osman Şenher, bu haftaki köşesinde zorlu derbiyi değerlendirirken, sarı-kırmızılı takımın yıldızının patlama yapacağını iddia etti.

İşte Şenher'in 'Yıldızlar büyük maçlarda parlar' başlıklı yazısı...

"Galatasaray’dan herkes daha farklı bir futbol bekliyor. Böyle düşünenlerle ben de aynı fikirdeyim ama bir gerçek var ki bunu da göz ardı edemeyiz... Tamam, transferlerin hepsi yıldız futbolcular. Yeni bir takıma geldiler, takım arkadaşlarıyla uyumları, ülkeye alışmaları belli bir zaman alıyor, bu da gayet normal.





'PALABIYIK MAÇA MÜDAHALE ETTİ!'

Yine de büyük maçlarda, Trabzonspor ve Adana Demir deplasmanlarında sarı-kırmızılılar harika futbol oynadı. Alanyaspor karşısında ise ilk 30 dakika zirve yaptılar. Ama maalesef 30. dakikada Ali Palabıyık ‘Siz bu kadar iyi futbol oynayamazsınız’ diyerek maça müdahale etti! Karagümrük maçında ise mutlaka kazanılması gereken bir karşılaşma stresiyle futbolcular en az 20 gol pozisyonuna girdi fakat bunların ikisini değerlendirebildi. Icardi ve Mertens gibi yıldızlar kafa karışıklığından, stresten son vuruşlarda başarısız oldular.

'HERKES FARKLI BİR CİM BOM SEYREDECEK'

Cumartesi akşamı Beşiktaş derbisi oynanacak. 50 bin Galatasaray taraftarının desteğiyle ben bütün yıldızların patlama yapacağını düşünüyorum. Icardi, İtalya’da gol kralı oldu. Gerçek kalitesini Alanya maçının otuz dakikasında gösterdi. Beşiktaş mücadelesiyle beraber İtalya’daki Icardi’yi herkesin seyredeceğini düşünüyorum. Mertens çok büyük bir yıldız. Maç eksiği vardı, o da toparladı. Rashica, Torreira, Oliveira ve cezası biten Boey ile herkes farklı bir Cim Bom seyredecek. Takımda sıkıntı yok mu, var. Sezon başından beri var. Bunun da tek sebebi, Okan hoca başta olmak üzere hepimiz Kerem ve Yunus’tan çok farklı şeyler bekliyorduk ve bu iki isme çok güvenmiştik. İkisi de istenen performansı göstermeyince bazı maçlarda Galatasaray bir kişi, bazılarında iki kişi eksik oynadı.





'AZ HATA YAPAN TARAF 3 PUANI ALACAK'

8+3 kuralı Okan Buruk’un elini ayağını bağladı. Kerem ve Yunus’a bu kadar güvenmeseydi, muhakkak transfer sezonunda kaliteli yerli oyuncular transfer ederlerdi. Şimdi bu transferler devre arasına kaldı ve hoca istese de istemese de bu yerlilerle devam etmek mecburiyetinde. Bu olumsuzluklara rağmen cumartesi akşamı Alanyaspor maçındaki ilk bölümdeki futbolun da üstüne çıkacak bir mücadele ortaya koyacaklarını düşünüyorum.

Şenol Güneş iyi bir teknik direktör. İlk maçta da dokunuşlarıyla Beşiktaş’ın futbolunu değiştirdi. Ancak siyah-beyazlıların da problemleri var. Her şeye rağmen ben Galatasaray’ın da, Beşiktaş’ın da taraftarlarına çok iyi futbol izleteceklerini düşünüyorum. Ortada bir maç olacak. Az hata yapan taraf üç puanı alacak.

'DERBİ HAKEMİ ADALETLİ OLSUN'

MHK, Galatasaray-Beşiktaş maçına en doğru hakem Halil Umut Meler’i vererek tartışmaları önledi. Şimdi Meler’in önünde büyük bir şans var. Herkese adaletli bir maç nasıl yönetilir, futbol kuralları nasıl uygulanır bunu göstermesi lazım. Hakemlerin tartışıldığı bu ortamda buna o kadar çok ihtiyacımız var ki, biz yıllarca derbi maçlarını berabere bitirmeye uğraşan hakemler, adaletsiz karar veren hakemler yüzünden futbolumuzu hep tartıştık. Dilerim hakemin şansı da yanında olsun, maçtan sonra övgüler alacak bir derbi yönetsin.



