Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray , yarın sahasında Beşiktaş ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, ligde 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle aldığı 21 puan ve averajla 5. sırada yer alıyor.

Galatasaray ile Beşiktaş, bugüne kadar 351 kez rakip oldu. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 124 kez kazanırken, siyah-beyazlılar ise 113 kez sahadan galip ayrıldı. 114 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Bu rekabette Galatasaray 490 gol bulurken, Beşiktaş ise 459 gol kaydetti.





LİGDEKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Beşiktaş, lig tarihinde ise 128 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 47, siyah-beyazlılar ise 38 galibiyet elde elde ederken, 43 maç ise beraberlikle sonlandı. Galatasaray 156, Beşiktaş da 135 gol buldu.

Sarı-kırmızılılarda derbi öncesinde sakat ve kart cezası olan futbolcu bulunmuyor. Alanyaspor müsabakasında kırmızı kartla oyun dışı kalan Abdülkerim Bardakcı'nın 2 maçlık cezasını TFF Tahkim Kurulu 1 müsabakaya düşürdü. Böylece Abdülkerim görev verilmesi durumunda takımdaki yerini alabilecek. Takımda sakatlıkları geçen Kazımcan Karataş ile Yusuf Demir de takımla antrenmanlara başladı.





Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Fernando Muslera ve Sacha Boey, Beşiktaş maçı öncesinde sarı kart sınırında yer alıyor. Bu 3 futbolcu sarı kart görmeleri halinde 14. haftada Medipol Başakşehir ile oynanacak karşılaşmada cezalı durumda olacak.

Galatasaray'ın muhtemel 11'i ise şöyle; Muslera, Sacha Boey-Nelsson-Abdülkerim-Emre Taşdemir, Torreira-Oliviera, Rashica, Kerem Aktürkoğlu-Mertens, Icardi"

Öte yandan Sarı-kırmızılı yönetimin derbi maç için özel pirim vereceği öğrenildi.

Serhan TÜRK - İSTANBUL, (DHA)



