Önce AdanaDemirspor beraberliği, ardından Kayserispor yenilgisi ve son olarak olaylı Alanyaspor beraberliği... Galatasaray 'da Karagümrük deplasmanına çıkarken endişeli bir hava hakimdi. Özellikle skandal hakem kararları, futbolcular arasında,"Ne yaparsak yapalım bize maç kazandırmayacaklar" şeklinde serzenişlere yol açıyordu. Aslan'ın hocası Okan Buruk ise tüm bu olumsuz havayı dağıtmak için tek bir galibiyetin yeterli olacağını söylemişti. Başarılı çalıştırıcı haklı da çıktı. Sarı-Kırmızılılar deplasmanda Karagümrük'ü mağlup ederken sadece 3 puan kazanmadı. Takımda moraller, keyifler ve özgüven yerine geldi. Alanya maçında yaşanan şok bir süreliğine rafa kalktı. Böylece yeniden zirve yarışına da dahil olan Galatasaray, artık Beşiktaş derbisine daha iddialı hazırlanacak.

Boey de takıma dönüyor

Üstelik sağ bekte Sacha Boey'in cezası sona eriyor ve derbide takıma geri dönecek. Ayrıca hatalı karar olmasına rağmen, gördüğü direkt kırmızı kartla 2 maç ceza alan Abdülkerim Bardakçı için de Tahkim Kurulu'na başvuru yapıldı ve bu cezanın da 1 maça düşmesi bekleniyor. Böylece tecrübeli savunmacı da Beşiktaş karşısında forma giyebilecek. Sol bekte Kazımcan maça yetişmese bile Karagümrük'e attığı golle takıma çok iyi bir dönüş yapan Emre Taşdemir yine ilk 11'de oynayacak gibi görünüyor.

Rashica ve Mata sevinci

Bununla birlikte Okan hoca, hem ilk 11'de oynattığı Rashica hem de oyuna sonradan giren ve çok şık bir gol atan Juan Mata'nın performansından da çok memnun. Buruk'un hafta içinde 11'de bazı denemeler yapacağı, son kararı ise maç gününe doğru oyuncuların form, istek ve fiziksel durumuna göre vereceği öğrenildi.

Emin Bayram devam edecek

Karagümrük maçında ilk 11'de görev alan ve hatasıza yakın bir performans ortaya koyan Emin Bayram, bir kez daha hocası Okan Buruk'un gözüne girmeyi başardı. 19 yaşındaki stoperin, bundan sonra daha da fazla süre alarak yoluna devam edeceği öğrenildi. Buruk, bir diğer genç stoper Metehan Baltacı'ya da şans vermeye hazırlanıyor.





Yıldızlardan gol tebriği

Galatasaray'ın tecrübeli oyuncuları Mertens ve Oliveira, Sarı-Kırmızılı formayla ilk golünü atan Juan Mata'yı özel olarak tebrik ettiler. Üç oyuncunun son düdüğün ardından birbirlerine gülüp sarıldıkları anlar, sosyal medyada günün en çok paylaşılan videolarından biri oldu.