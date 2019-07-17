Beşiktaş derbi maç tarihleri - Beşiktaş fikstür / 2019-2020

Spor Toto Süper Lig'de, Trabzonspor'un efsane ismi Cemil Usta'nın adının verildiği 2019-2020 futbol sezonunun fikstürü çekildi. Riva'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşen fikstür çekimine, TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, yönetim kurulu üyesi Hasan Akıncıoğlu, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.

Abdullah Avcı yönetimindeki Beşiktaş, 6. hafta Trabzonspor, 9. hafta Galatasaray, 16. hafta Fenerbahçe ile karşılaşacak. Siyah Beyazlı ekip, fikstürde Sivasspor'u takip edecek.

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 16 Ağustos'ta başlayacak. Ligin ikinci yarısı 17 Ocak 2020'de oynanacak maçlarla devam edecek. Süper Lig, 17 Mayıs 2020'de sona erecek.

BEŞİKTAŞ FİKSTÜR

1. HAFTA

Sivasspor 3-0 Beşiktaş

2. HAFTA

Beşiktaş 3-0 Göztepe

3. HAFTA

Beşiktaş 1-1 Çaykur Rizespor

4. HAFTA

Gazişehir Gaziantep - Beşiktaş

5. HAFTA

Beşiktaş - Medipol Başakşehir

6. HAFTA

Trabzonspor - Beşiktaş

7. HAFTA

Beşiktaş - Alanyaspor

8. HAFTA

Ankaragücü - Beşiktaş

9. HAFTA

Beşiktaş - Galatasaray

10. HAFTA

Antalyaspor - Beşiktaş

11. HAFTA

Beşiktaş - Yukatel Denizlispor

12. HAFTA

Konyaspor - Beşiktaş

13. HAFTA

Beşiktaş - İstikbal Mobilya Kayserispor

14. HAFTA

Kasımpaşa - Beşiktaş

15. HAFTA

Beşiktaş - Yeni Malatyaspor

16. HAFTA

Fenerbahçe - Beşiktaş

17. HAFTA

Beşiktaş - Gençlerbirliği

Diğer kritik maçların tarihleri de şu şekilde:

Trabzonspor-Beşiktaş maçı, 29 Eylül Pazar günü 19:00'da oynanacak.

Beşiktaş-Galatasaray derbisi 27 Ekim Pazar saat 19:00'da oynanacak.

Trabzonspor-Galatasaray maçı 1 Aralık Pazar saat 19:00'da oynanacak.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 22 Aralık Pazar günü saat 19:00'da başlayacak