Beşiktaş derbi maç tarihleri - Beşiktaş fikstür / 2019-2020
Spor Toto Süper Lig'de, Trabzonspor'un efsane ismi Cemil Usta'nın adının verildiği 2019-2020 futbol sezonunun fikstürü çekildi. Beşiktaş, 6. hafta Trabzonspor, 9. hafta Galatasaray, 16. hafta Fenerbahçe ile karşılaşacak. Siyah Beyazlı ekip, fikstürde Sivasspor'u takip edecek.
Spor Toto Süper Lig'de, Trabzonspor'un efsane ismi Cemil Usta'nın adının verildiği 2019-2020 futbol sezonunun fikstürü çekildi. Riva'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşen fikstür çekimine, TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, yönetim kurulu üyesi Hasan Akıncıoğlu, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.
Abdullah Avcı yönetimindeki Beşiktaş, 6. hafta Trabzonspor, 9. hafta Galatasaray, 16. hafta Fenerbahçe ile karşılaşacak. Siyah Beyazlı ekip, fikstürde Sivasspor'u takip edecek.
2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 16 Ağustos'ta başlayacak. Ligin ikinci yarısı 17 Ocak 2020'de oynanacak maçlarla devam edecek. Süper Lig, 17 Mayıs 2020'de sona erecek.
BEŞİKTAŞ FİKSTÜR
1. HAFTA
Sivasspor 3-0 Beşiktaş
2. HAFTA
Beşiktaş 3-0 Göztepe
3. HAFTA
Beşiktaş 1-1 Çaykur Rizespor
4. HAFTA
Gazişehir Gaziantep - Beşiktaş
5. HAFTA
Beşiktaş - Medipol Başakşehir
6. HAFTA
Trabzonspor - Beşiktaş
7. HAFTA
Beşiktaş - Alanyaspor
8. HAFTA
Ankaragücü - Beşiktaş
9. HAFTA
Beşiktaş - Galatasaray
10. HAFTA
Antalyaspor - Beşiktaş
11. HAFTA
Beşiktaş - Yukatel Denizlispor
12. HAFTA
Konyaspor - Beşiktaş
13. HAFTA
Beşiktaş - İstikbal Mobilya Kayserispor
14. HAFTA
Kasımpaşa - Beşiktaş
15. HAFTA
Beşiktaş - Yeni Malatyaspor
16. HAFTA
Fenerbahçe - Beşiktaş
17. HAFTA
Beşiktaş - Gençlerbirliği
Diğer kritik maçların tarihleri de şu şekilde:
Trabzonspor-Beşiktaş maçı, 29 Eylül Pazar günü 19:00'da oynanacak.
Beşiktaş-Galatasaray derbisi 27 Ekim Pazar saat 19:00'da oynanacak.
Trabzonspor-Galatasaray maçı 1 Aralık Pazar saat 19:00'da oynanacak.
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 22 Aralık Pazar günü saat 19:00'da başlayacak
İşte fikstürün tamamı şu şekilde: