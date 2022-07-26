Süper Lig için geri sayım sürerken takımlar yeni sezon hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Hazırlık karşılaşmalarında yeni transferlerin takımla uyum süreci hızlanırken aynı zamanda takımdaki son eksikler de gözden geçiriliyor. Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş , bu doğrultuda İspanya kampındaki ikinci maçına bugün çıkacak. İlk maçında Wolverhampton'a 3-0 kaybeden Kartal, İspanya ekibi Deportivo Alaves’le karşı karşıya gelecek. Siyah Beyazlılar, 30 Temmuz’da ise Sampdoria ile hazırlık maçı yapacak.

Beşiktaş-Deportivo Alaves maçı ne zaman? Beşiktaş hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Estadio Camilo Cano La Nucia'da oynanacak Beşiktaş-Deportivo Alaves hazırlık maçı bu akşam TSİ 20.00'de başlayacak. D-Smart 77. Kanal Spor Smart'tan naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi ve detayları haberimizde olacak.

Beşiktaş'ın hazırlık maçı sonuçları şu şekilde:

9 Temmuz Cumartesi:

17.00 Beşiktaş 2-1 Werder Bremen (Tivoli Stadı)

12 Temmuz Salı:

17.00 Beşiktaş 0-0 Viktoria Plzen (Kufstein Arena)

15 Temmuz Cuma:

19.00 Beşiktaş 1-0 Mainz 05 (Kufstein Arena)

23 Temmuz Cumartesi:

20.00 Beşiktaş 0-3 Wolverhampton (Estadio Camilo Cano La Nucia)

26 Temmuz Salı:

20.00 Beşiktaş-Deportivo Alaves (Estadio Camilo Cano La Nucia)

30 Temmuz Cumartesi:

19.00 Beşiktaş-Sampdoria (Vodafone Park)