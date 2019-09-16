Beşiktaş deplasmanda kazanmayı unuttu

Süper Lig’de son 4 deplasman maçında mağlup olan Beşiktaş, son 18 yıldaki en uzun dış saha mağlubiyet serisini yaşıyor. İlk 4 haftada birer galibiyet ve beraberlik ile 2 mağlubiyet gören siyah-beyazlı takım, son 15 yılın en kötü sezon başlangıcını yaptı. İki yenilgiyi de dış sahada yaşayan Beşiktaş, ligde geçen sezonun son 2 deplasman maçının da katılmasıyla 4 müsabaka üst üste mağlubiyet görmüş oldu.

Ligde geçen sezonun 31 haftasında deplasmanda Galatasaray’a 2-0, 33. haftasında dış sahada Trabzonspor’a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, bu sezonun ilk haftasında rakip sahada Demir Grup Sivasspor’a 3-0, 4. haftasında ise deplasmanda Gazişehir Gaziantep’e 3-2 yenildi.

Süper Lig’de son olarak dış sahada böyle bir mağlubiyet serisini 2000-2001 sezonunda yaşayan Beşiktaş, 18 yıl sonra bu kötü istatistiğini tekrarladı. Söz konusu sezonun 20. haftasında dış sahada sırasıyla Çaykur Rizespor (5-1), Fenerbahçe (3-1), Gaziantepspor (3-1) ve Galatasaray’a (2-0) yenilen siyah-beyazlı takım, 18 yıl sonra ilk kez deplasmandaki 4 maçtan mağlubiyetle dönmüştü.

Deplasmanda savunma alarm veriyor

Beşiktaş’ın bu sezon deplasmanda yaptığı maçlardaki kötü savunma performansı dikkati çekiyor. Vodafone Park’taki 2 maçta 4 gol atıp sadece 1 gol yiyen siyah-beyazlı takım, dış sahada bu performansının uzağında kaldı. Rakip sahadaki 2 maçta 2 gol atan Beşiktaş, kalesindeki 6 gole de engel olamadı. Beşiktaş’ın bu sezon kalesindeki 7 golün 6’sını deplasmanda gördü.

İki sezonda 10 mağlubiyet dış sahada

Beşiktaş, son 2 sezonda deplasman performansıyla şampiyonluğun uzağında kaldı. Siyah-beyazlı takım, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde üst üste şampiyon olduğu 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında toplamda 34 dış saha maçında 21 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Bu süreçte rakip sahadaki müsabakalarda 32 puan kaybeden Beşiktaş, sonrasındaki 2 sezonda ise dış sahada bu performansını yakalayamadı. Ligde 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında deplasmanda 34 maça çıkan siyah-beyazlı takım, 14 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı. Beşiktaş, bu süreçte 50 puan kaybetti.

Yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile yola başlayan siyah-beyazlı ekibin son 2 sezondaki kötü dış saha performansı bu sezona da yansıdı.

2012’de üst üste 11 deplasman maçını kazanamadı

Beşiktaş, son 18 yıldaki en kötü deplasman performansını 2011-2012 sezonunun son 10 maçı ve 2012-2013 sezonunun ilk maçında yaşadı. Siyah-beyazlı takım, söz konusu süreçte arka arkaya 11 dış saha maçını kazanamadı. Beşiktaş, bu karşılaşmalarda 6 beraberlik görürken, 5 maçı da kaybetti.