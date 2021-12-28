Spor Toto Süper Lig ’in 19. haftasında Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Konya BŞB Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 1-0 kazandı.

Lige Sergen hoca ile başlayan ve alınan kötü sonuçların ardından Önder Karaveli ile devam eden Beşiktaş deplasmanda galibiyeti unuttu.

Bu sezon deplasmanda oynadığı dokuz Süper Lig maçının birini kazanabilen Beşiktaş (3B 5M), eylül ayından bu yana dış saha galibiyeti alamıyor.

Siyah-beyazlılar ligin ilk yarısında çıktığı 19 maçta 8 galibiyet 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile 28 puanla 7’ıncı sırada yer aldı.



