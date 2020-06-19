Beşiktaş, Denizli'ye gitti

Süper Lig'in 28. haftasında Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, mücadele için hava yolu ile Denizli'ye gitti.

19 Haziran 2020, Cuma 16:40 Son Güncelleme:
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Beşiktaş, Denizli'ye gitti

Beşiktaş, Yukatel Denizlispor maçı için hava yolu ile Denizli'ye gitti. Süper Lig'in 28'inci haftasında yarın saat 21.00'de Denizli Atatürk Stadı'nda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, özel uçakla Denizli'ye gitti. Başkan Ahmet Nur Çebi, yöneticilerden Kemal Erdoğan ile Hakan Daltaban'ın da yer aldığı kafilenin koronavirüs önlemleri kapsamında maske taktığı görüldü.

Siyah-beyazlılarda karşılaşmanın kamp kadrosu da açıklandı. Sakatlıkları ve tedavi süreçleri süren Vida, Dorukhan ve Douglas ile Boateng'in yer almadığı kadro şöyle: "Ersin, Utku, Roco, Ruiz, Umut, Güven, Boyd, Erdoğan, Atiba, Elneny, Burak, N'Koudou, Necip, Ljajic, Lens, Rıdvan, Kartal, Gökhan, Caner, Diaby"

DHA




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