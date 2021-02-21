Beşiktaş, Süper Lig’in 27. haftasında Yukatel Denizlispor ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti. Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda Siyah-Beyazlılar, istasyon koşularının ardından 5’e 2, dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile minik kale maç oynadı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç, kondisyon koşuları ve şut çalışması ile tamamlandı.

Bu haftayı BAY olarak geçiren Kartal’da teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularını zafer için hazırlıyor. Yalçın, Konya ve Gençlerbirliği galibiyetleri sonrasında Denizli’yi de kayıpsız geçip 3’te 3 yapmak istiyor.

Eksikler de takıma katılıyor...

Siyah-Beyazlılar, Denizlispor mücadelesinin hazırlıklarına bugün ara verecek. Kara Kartal’da Süper Lig karşılaşmasının hazırlıkları, yarın öğle saatlerinde yapılacak antrenmanla devam edecek. Basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleştirilecek idmanda, eksik oyuncuların da takıma katılması bekleniyor.