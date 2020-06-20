Beşiktaş-Denizlispor rekabetinde 40. randevu

Beşiktaş ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig’de bugün 40. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında 28 Ağustos 1983 tarihinde Ali Sami Yen Stadı’nda yapılan ve 3-1 Beşiktaş’ın üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmayla başlayan rekabette, geride kalan 39 maçta Siyah- Beyazlılar 27, Yeşil-Siyahlılar 4 galibiyet aldı, 8 müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Beşiktaş’ın toplam 67 golüne, Denizlispor 34 golle cevap verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul’da yapılan müsabakayı Beşiktaş 1-0 kazandı.

Deplasmanda üstünlük

Kartal, bu akşamki mücadele öncesinde Denizli’deki 18 maçın 11’ini kazanırken, 3 kez yenildi, 4 kez de berabere kaldı. Kara Kartal’ın 33 golüne, Yeşil-Siyahlılar 17 golle karşılık verdi. İki ekip Denizli’de en son 2009-2010 sezonunda karşılaştı ve kazanan taraf 1-0’lık skorla konuk Beşiktaş oldu.