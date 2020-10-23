Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında oynayacağı Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Siyag beyazlılarda Ahmet Nur Çebi'nin de izlediği basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas ve 5’e 2 çalışması ile taktik programın yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan taktik maçının ardından şut çalışması ile tamamlandı.

Kartal, Süper Lig’de Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın (24 Ekim) saat 11.30’da basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.



