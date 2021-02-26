Beşiktaş-Denizlispor maçı (CANLI)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Denizlispor'u konuk ediyor. Geçtiğimiz haftayı BAY geçen Siyah Beyazlılar, bir maç eksikle 51 puanla Galatasaray'ın 3 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. Son iki maçını kazanan Sergen Yalçın'ın öğrencileri Denizlispor'u yenerek, şampiyonluk hedefine emin adımlarla yürümeye devam etmek istiyor. 21 puanla düşme hattının içinde yer alan Denizlispor ise İstanbul deplasmanından mutlaka puan çıkarmanın hesabını yapıyor. Ligin ilk yarısında Denizli’de oynanan karşılaşmayı Beşiktaş, 3-2 kazanmıştı.

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Beşiktaş-Denizlispor maçı hangi kanalda?

Vodafone Park Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 19:00'da başladı. Maçın orta hakemi Cüneyt Çakır. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaparken, Burak Şeker dördüncü hakem. beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Beşiktaş-Denizlispor ilk 11'ler:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N’Sakala, Josef, Atiba, Ljajic, Larin, N'Koudou, Aboubakar

Denizlispor: Cenk, Lopes, Fabiano, Mustafa Yumlu, Mohamed, Murawski, Kubilay, Diskerud, Mesanovic, Sagal, Rodallega