Beşiktaş, Denizlispor hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig’in 6. haftasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü.

09 Ekim 2020, Cuma 20:58 Son Güncelleme:
- A +
Beşiktaş, Denizlispor hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

Süper Lig’in 6’ncı haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor’a konuk olacak Beşiktaş, günü çift antrenmanla tamamladı.

Nevzat Demir Tesisleri'nde 17:00'de başlayan antrenman basına kapalı gerçekleştirildi. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5'e 2 pas ve dar alanda top kapma çalışması yapıldı. Antrenman, oynanan çift kale maçın ardından sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...