Beşiktaş-Denizlispor | Cyle Larin: Top elime değmedi gibi...

Süper Lig'in 27. haftasında Denizlispor'u konuk eden Beşiktaş, sahadan 3-0 galip ayrıldı ve zirve yolunda fire vermedi. 5 maç sonra gol atan Cyle Larin, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi. Gol attığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Larin, "Gol attığım için mutluyum. Gol pozisyonunda savunmacının topu kapacağını görüp araya girdim ve golü attım. Bay haftası sonrası kazanarak lige devam etmemiz önemli. Futboldan zevk alıyoruz, maç öncesi de sonrası da ne yapmamız gerektiğini konuşuyoruz. Aboubakar atsa da ben atsam da fark etmez, takım için savaşıyoruz ikimiz de." dedi.

'Top elime değmedi gibi hissettim'

VAR'dan dönen golü hakkında da konuşan Kanadalı oyuncu, "Sayılmayan golün tekrarını görmedim, top elime değmedi gibi hissettim ama ben çalışmaya devam edip elimden geleni yapmaya ve gol atmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.



