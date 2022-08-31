Beşiktaş Denayer ile anlaşamadı





Spor Toto Süper Lig 'de yeni sezona iyi başlayan Beşiktaş , takviye çalışmalarına devam ediyor. Kadrosuna bir stoper transferi daha yapmak isteyen Siyah-Beyazlılar, daha önce Türkiye'de Galatasaray forması giyen Jason Denayer ile görüşme yaptı.

Anlaşma olmadı

Beşiktaş, Ligue 1 ekiplerinden Lyon'dan ayrılarak bonservisini elinde bulunduran Jason Denayer ile masaya oturdu. Fakat Denayer ile maaş konusunda anlaşma sağlayamayan Siyah-Beyazlılar, transferi rafa kaldırdı.

Maaşında indirime gitti, imza parasını bıraktı

Sabah'ın haberine göre Mayıs ayındaki görüşmelerde Beşiktaş'tan 3 milyon Euro yıllık ücret talep eden Jason Denayer, bu rakamı 2,5 milyon Euro'ya indirdi. Belçikalı futbolcu, imza parasından da vazgeçti.

Beşiktaş indirimi beğenmedi! Saiss'in maaşı tavan ücret

Haberde Beşiktaş'ın, Denayer'den gelen bu indirimi yeterli bulmadığı ifade edildi. Ahmet Nur Çebi yönetimi, savunma hattına yeni katılan Romain Saiss'in aldığı 1.8 milyon Euro'yu tavan olarak belirledi.

Denayer'in performansı

Geçtiğimiz sezon Lyon formasıyla 21 karşılaşmada görev alan Jason Denayer, 3 kez rakip fileleri havalandırmayı başarırken, 1 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi. 27 yaşındaki stoper, 2 maçta ise sarı kart gördü.

Galatasaray performansı

Manchester City döneminde 2015/16 ve 2017/18 sezonlarında kiralık olarak Galatasaray forması giyen Jason Denayer, Sarı-Kırmızılılar'la 50 maça çıktı. Denayer, 4 asist yaparken, 2 defa sarı kart gördü.