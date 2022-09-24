Beşiktaş Demir Ege Tıknaz ile profesyonel sözleşme imzaladı

Beşiktaş , altyapı oyuncularından Demir Ege Tıknaz ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Son yıllarda özkaynak düzenine ağırlık veren Siyah-Beyazlılar'da Rıdvan Yılmaz, Ersin Destanoğlu, Emirhan İlkhan ve Serdar Saatçı gibi genç futbolcular takıma monte edilmişti. Bu futbolcuları hem oynatarak Türk futboluna kazandıran Beşiktaş, hem de satış yaparak bonservis geliri elde etmişti.

Son genç Demir Ege Tıknaz

Ağustos ayında Halil Çiçek ve Berkay Kençtemur'la profesyonel sözleşme imzalayan Siyah-Beyazlılar, orta sahada görev yapan emir Ege Tıknaz'la da profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı. Beşiktaş'ın resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;

Kulübümüz, Futbol Akademimizden yetişen genç futbolcumuz Demir Ege Tıknaz ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürümüz ve Sportif Direktörümüz Ceyhun Kazancı, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya geldiği Demir Ege Tıknaz’a başarılar diledi.



