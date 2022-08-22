Beşiktaş, Dele Alli transferini bitiriyor! İşte satın alma opsiyonu...

Transferde gaza basan ve dünya yıldızlarına göz koyan Beşiktaş ’ta sıcak gelişme... Devre arasında resmiyet kazandırdığı Gedson Fernandes’le imzalara başlayan, ardından sırasıyla Romain Saiss, Cenk Tosun, Wout Weghorst, Jackson Muleka, Emrecan Uzunhan ve Arthur Masuaku'ya Siyah Beyazlı formayı giydiren Kara Kartal, bombayı Dele Alli ile patlatmaya hazırlanıyor.

Everton'la anlaşma sağlandı

Kiralık olarak kadroya katılması planlanan ve 26 yaşındaki orta saha oyuncusuyla her konude el sıkışan yönetimin Everton ile satın alma opsiyonu konusunda anlaşmaya vardığı iddia edildi. A Spor'un son dakika haberine göre Beşiktaş, İngiliz yıldızın bonservisini ara transfer döneminde almak istemesi halinde 6 milyon Euro ödeyecek. Opsiyonun sezon sonu kullanılması halinde ise Kartal'ın kasasından 8 milyon Euro çıkacak.

Beşiktaş, son pürüzleri de giderdiği takdirde Alli'nin Siyah-Beyaz formayı giymesi an meselesi.









Pochettino zamanında Tottenham’da ağırlıklı olarak oynanan 4-2- 3-1 sistemi ile Alli’nin performans zirve yaptı. Valerien İsmael’in bu sisteme geçmesiyle 26 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş’ta eski günlerine dönebilecek ortamı da bulması bekleniyor.

Dele Alli’nin siyah-beyazlı yöneticilerle yaptığı görüşmede kariyerinde yeni bir sayfa açmak için Beşiktaş’a gelmek istediğini söylediği gelen haberler arasında.

Alli, 11 Nisan 1996 yılıında Milton Keynes’da doğdu. 11 yaşında Milton Keynes Dons’un genç takımına girdi. 2012-13 sezonunda A takıma yükseldi. 88 resmi karşılaşmada 24 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Tottenham Hotspur’daki ilk sezonunda İngiltere’de Yılın Genç Futbolcusu seçildi. Ocak 2016’da Gazzetta dello Sport’un düzenlediği Dünya’daki En İyi 20 Yaş Altı 50 Oyuncusu listesinde 8. sırada yer aldı.

İngiliz futbolunun en büyük yıldızlarından biri olması beklenirken kariyeri düşüşe geçen Alli, beyaz Beşiktaş'ta beyaz bir sayfa açmaya çalışacak.

20 maça çıkarsa 12 milyon Euro ödenir” maddesiyle Tottenham’dan Everton’a transfer olan Dele Alli, toplamda Merseyside ekibi 13 maça çıktı. Everton 20 maça çıkmadan oyuncuyu göndermek istiyor. Mauricio Pochettino döneminde Tottenham’da ortaya koyduğu performansın ardından bonservisine 100 milyon Euro değer biçilen Alli’nin bu düşüşü özellikle Jose Mourinho ve Nuno Espirito ile çalıştığı dönemlerde zirve yaptı.

Beşiktaş, hem Everton’la hem de İngiliz yıldızla her konuda anlaşma sağlandı, prosedürlerin tamamlanması bekleniyor.

Everton, geçtiğimiz ocak ayında Dele Alli’yi Tottenham’dan bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. Ancak anlaşma şartlarında, yıldız futbolcunun 20 maça çıkmasının ardından 10 milyon Pound’luk ödeme yapılacağı maddesi yer alıyordu. 26 yaşındaki futbolcu Everton formasıyla 13 maçta oynadı. Maviler, Alli’yi Beşiktaş ’a kiralayarak en azından bu sezon 10 milyon Pound ödemekten kaçınmış olacak.







