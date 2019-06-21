Beşiktaş daralıyor

Abdullah Avcı ile yeni bir sayfa açan Kartal’da kadro daralıyor. Siyah-beyazlı yönetim, takıma önemli oranda sınırlama getirmeyi düşünüyor.

Bir yıldır yaşanan ödeme sıkıntısının takıma olumsuz yansımasını ve kulübe üst üste gönderilen ihtarnameleri gözönünde bulunduran yönetim kurulu yeni sezon için kadroyu geniş tutmayacak. Teknik patron Abdullah Avcı’nın onayını alan siyah-beyazlılar, 22 kişilik bir kadro oluşturmayı planlıyor.

Geçen sezona altyapı oyuncuları hariç 30 kişilik kadro ile giren Beşiktaş devre arası gelmeden önce Negredo, Pepe ve Babel ile yollarını ayırmıştı. Ara transferde 3 futbolcusunu da kiralık gönderen Kartal buna rağmen şampiyonluk yarışının içinde kalmayı başarmıştı. Bu durumu gözönünde bulunduran siyah-beyazlılar, 22 kişilik bir kadroyla yeni sezona başlanması konusunda görüş birliğine vardı.

Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı’nın, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile uzun süredir yürüttüğü borç yapılandırma görüşmeleri, Beşiktaş Yönetimi tarafından çok yakından takip ediliyor. Anlaşma gerçekleşirse siyah-beyazlılar hem transfer hem de oyunculara borçlar konusunda rahat bir nefes alacak. Kartal transferde son yıllarda olduğu gibi öncelikle kiralama yoluyla kadrosuna yeni oyuncular katacak.

(Sabah)