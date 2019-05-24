



Transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş yönetimi, sağ bek için Gökhan Gönül’e alternatif arıyor.

Devre arasında Demir Grup Sivassporlu Douglas’ı kadrosuna katmaya çalışan Siyah Beyazlılar, sonuç alamamıştı.

Bonservisi Barcelona’da olan ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı oyuncu, yeniden Beşiktaş’ın transfer listesine girdi.

Galatasaray’ın da ilgilendiği 28 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen yönetim, teklifini yapıp beklemeye geçecek.

Bu sezon Demir Grup Sivasspor formasıyla 31 maça çıkan Douglas, sağ bekte oynamasına rağmen yaptığı hücum katkısıyla da dikkat çekti. Rakip fileleri 3 kez sarsan Douglas, 7 de gol pası verdi.