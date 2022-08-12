Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş 'ta kurmaylar transfer çalışmalarına hız verdi. Sağ stoper arayışlarına devam eden siyah-beyazlılarla ilgili gece yarısı sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Süper Lig devinin İspanyol futbolcuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi.

KADROYA ÖNEMLİ TAKVİYELER

Beşiktaş'ta kurmaylar Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda kadroya önemli isimleri dahil etti. Siyah-beyazlılar, Benfica'dan Gedson Fernandes'i orta saha rotasyonuna ekledi. Standard Liege'den Jackson Muleka ve İstanbulspor'dan Emrecan Uzunhan bonservisiyle birlikte takıma katıldı. Wolverhampton'dan ayrılan Romain Saiss ile Everton'la yeni sözleşme imzalamayan Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı. Burnley'den Wout Weghorst ve West Ham United'dan Arthur Masuaku sezon sonuna kadar kiralandı.

GENÇLER VEDA ETTİ

Süper Lig devinde geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkat çeken genç oyuncularla yollar ayrıldı. Rangers, Rıdvan Yılmaz'ı 4 milyon euro artı bonuslar karşılığında kadrosuna dahil etti. Torino, Emirhan İlkhan'ın sözleşmesinde yer alan 4 milyon 500 bin euroluk serbest kalma maddesini ödedi. Beşiktaş iki futbolcunun ayrılığından kasasına 8 milyon 500 bin euro net bonservis geliri koydu.

WELİNTON ASKIYA ALINDI

Beşiktaş'tan Suudi Arabistan ekibi El İttifak'a transfer olması beklenen Welinton konusunda bomba bir iddia ortaya atıldı. Suudi Arabistan basınında yer alan haberde, Brezilyalı futbolcunun sağlık kontrollerinde sorun tespit edildiği ve bu nedenle transferin rafa kaldırıldığı aktarıldı. Welinton'un El İttifak ile yıllık 1 milyon 500 bin euro üzerinden 2 senelik anlaşma sağladığının belirtilmişti.

YENİ İDDİA FRANSA'DAN

Welinton ayrılmasa bile savunma hattına en az bir takviye yapmayı planlayan Beşiktaş'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Fransız basınından Foot Mercato, siyah-beyazlıların peşinde olduğu futbolcuyu duyurdu.

İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon Marsilya forması giyen ve bonservisini elinde bulunduran Alvaro Gonzalez'i kadrosuna katmak istediği belirtildi. Siyah-beyazlıların 32 yaşındaki futbolcuyla ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği vurgulandı. Tecrübeli futbolcuya talip olan diğer takımlar da netlik kazandı.

GALATASARAY DA DEVREDE

Foot Mercato, Alvaro Gonzalez'e Al Nassr, Valencia ve Galatasaray 'ın da talip olduğunu aktardı. Valencia ve Al Nassr'ın tecrübeli futbolcuya henüz herhangi bir teklif sunmadığı belirtildi. 32 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 2 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor. Alvaro Gonzalez daha önce Racing, Real Zaragoza, Espanyol, Villarreal ve Marsilya formaları giydi.

(Skorer)