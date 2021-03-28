Beşiktaş'ta yönetim bu sezon muhteşem bir çıkış gösteren Cyle Larin için bonservis ücreti belli oldu.

Takvim'in haberine göre; Siyah-Beyazlılar, özellikle İngiliz kulüplerinin transfer listesinde yer alan golcü futbolcusu Larin'i almak isteyen kulüplerden 15 milyon Euro isteyecek. 25 yaşındaki yıldız golcünün Beşiktaş ile olan sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitiyor.

Kartal, Kanadalı golcüyü 2018 yılında 1.85 milyon Euro'ya transfer etmişti. Larin son milli maçta Bermuda'ya karşı hattrick yapmıştı.





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