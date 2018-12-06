Beşiktaş CS: GO takımından önce Zula takımı kuracak

1907 Fenerbahçe’nin Zula kadrosundan ayrılan swooN#’u kadrosuna eklemeyi planlayan Beşiktaş, swooN’un yanı sıra bir isimle daha prensipte anlaştı. İlerleyen günlerde Zula kadrosu açıklaması planlanan siyah-beyazlı ekip, tıpkı Galatasaray ve 1907 Fenerbahçe gibi Zula Süper Lig’de yer alan spor kulüplerinden biri olmak istiyor.

2019’un ikinci çeyreğinde uluslararası sahnede mücadele edecek bir CS: GO takımı kuracağını açıklayan Beşiktaş, bir girişimiyle rekabette yer aldığı oyunlara bir yenisini daha eklemiş olacak. (Playerbros)