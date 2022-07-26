Beşiktaş, Christian Fassnacht için gemileri yaktı!

Orta sahada birçok bölgede görev yapabilme özelliği bulunan bir oyuncu transferi isteyen teknik direktör Valerien Ismael, İsviçre ekibi Young Boys’tan Christian Fassnacht’ta karar kılmıştı. 28 yaşındaki futbolcuyla görüşüp kendisiyle ilgili planlarını anlatan Fransız teknik adam, teknik ekibiyle birlikte özenle analiz ettiği oyuncunun ısrarla alınmasını istiyor. Genç hocanın bu talebi sonrasında ilk olarak Young Boys’a 1.5 milyon Euro öneren Kara Kartal, bu teklifin geri çevrilmesi sonrasında önce 2, ardından bonuslarla 3 milyon Euro’yla İsviçre kulübünün kapısını çaldı. Oyuncusu için 4 milyon Euro’luk bonservis bedeli belirleyen Young Boys’un, bu teklifi değerlendirmeye aldığı kaydedildi.

10 numara da oynayabiliyor

Beşiktaş için daha önce eşiyle birlikte İstanbul’a gelen İsviçreli futbolcu, Nevzat Demir Tesisleri ve Vodafone Park’ı gezmiş, şehirle ilgili olarak da gözlemlerde bulunup mutlu ayrılmıştı. Deneyimli oyuncunun menaceri aracılığıyla kulüp yetkililerinden Beşiktaş’a transferine kolaylık sağlanmasını istediği belirtildi. Fassnacht, orta alanın sağına ek olarak merkezde ve sol kanatta da görev yapabiliyor. Zaman zaman 10 numarada da forma giyebilen başarılı oyuncu, Kara Kartal’a transfer olursa kariyerinde ilk kez İsviçre dışında bir takımda forma giymiş olacak.