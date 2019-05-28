Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayan ve teknik direktör Şenol Güneş'in yerini doldurmak için arayışlarını sürdüren Beşiktaş'la ilgili Fransa'dan bir transfer iddiası gündeme geldi.

RMC Sport, Siyah-Beyazlı kulübün, PSG'de istediği süreleri bulamayan Maxim Choupo-Moting'le ilgili fiyat soruşturması yaptığını öne sürdü.

Geçen sezon sürpriz bir şekilde Stoke City'den PSG'ye transfer olan Kamerunlu futbolcu, Ligue 1'de 23 maçta süre bulmuş ve 3 gol kaydetmişti.

Ailevi sorunlar yaşadığı belirtilen Choupo-Moting'in ise çıkan transfer iddialarına karşın bir süre bekleme kararı aldığı dile getirildi.