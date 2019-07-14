Yaz transfer döneminin sessiz takımı Beşiktaş'la ilgili Nijerya basınından gündeme bomba gibi düşen bir haber geldi. Ülkede yayım yapan Score Nigeria adlı internet sitesi, Siyah Beyazlılar'ın Norveç ekibi Valerenga'da forma giyen 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Chidera Ejuke'yi kadrosuna katmaya çok yakın olduğu ortaya çıkardı.

Genç yıldızın temsilcisi, konuyla ilgili olarak siteye verdiği demeçte "Beşiktaş, Heerenveen'in yaptığı 2 milyon euroluk teklifin üzerine çıkmaya hazır. Görüşmeler akıcı bir şekilde sürüyor." ifadelerini kullandı. Kulübüyle olan sözleşmesi 2020 yılının sonunda bitecek olan Ejuke, 14 haftası geride kalan Eliteserien liginde fileleri 6 kez havalandırdı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler