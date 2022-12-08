Beşiktaş-Charleroi maçı (CANLI)
Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Vodafone Park'ta İstanbulspor ve Karagümrük'le hazırlık maçı oynayan Siyah-Beyazlılar bugün Antalya'daki ilk özel maçına çıkıyor. Beşiktaş, Belçika temsilcisi Charleroi'yle karşılaşıyor. Beşiktaş-Charleroi maçının 11'leri, detayları ve canlı anlatımı fanatik.com.tr'de... Mücadelenin ikinci yarısı oynanıyor.
Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Siyah-Beyazlılar buradaki ilk hazırlık maçına çıkıyor. Şenol Güneş yönetiminde yeni bir sayfa açan Kara Kartal, Vodafone Park'ta oynadığı hazırlık maçlarında İstanbulspor'u 4-0'la geçmiş, Fatih Karagümrük'le de 1-1 berabere kalmıştı. Beşiktaş bugün de Belçika ekibi Charleroi'yle karşılaşıyor. Siyah-Beyazlılar kazanıp moral depolamak istiyor.
CANLI ANLATIM:
1' Mücadele başladı.
GOL!
16' Beşiktaş, Jackson Muleka’nın 16. dakikada attığı golle Charleroi karşısında 1-0 öne geçti.
GOL!
39' Siyah-Beyazlılar, Tayyip Talha Sanuç'la skoru 2-0'a getiriyor.
İlk devre sona erdi.
46' İkinci devre başladı.
GOL
50' Belçika temsilcisi, Amirhossein Hosseinzadeh'yle farkı 1'e indiriyor.
PENALTI KAÇTI!
58' Beşiktaş'ın, İngiliz yıldızı Dele Alli penaltı atışından yararlanamıyor.
Beşiktaş'ın 11'i: Mert, Welinton, Tayyip, Emrecan, Tayfur, Necip, Gedson, Masuaku, Redmond, Dele, Muleka.
Beşiktaş-Charleroi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Beşiktaş, Antalya kampında bugün Belçika ekibi Charleroi ile karşılaşacak. Siyah-Beyazlı ekibin konakladığı otelin sahasındaki maç saat 19.00’da başlayacak. Mücadele S Sport'tan naklen yayınlanacak. Kara Kartal, Antalya kampındaki ikinci hazırlık mücadelesini ise pazar günü Westerlo'yla oynayacak.Son müsabaka ise 15 Aralık Perşembe günü Giresunspor karşısında olacak.