Beşiktaş-Charleroi maç sonucu: 2-1

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Siyah-Beyazlılar buradaki ilk hazırlık maçına çıktı. Şenol Güneş yönetiminde yeni bir sayfa açan Kara Kartal, Vodafone Park'ta oynadığı hazırlık maçlarında İstanbulspor'u 4-0'la geçmiş, Fatih Karagümrük'le de 1-1 berabere kalmıştı. Beşiktaş bugün de Belçika ekibi Charleroi'yle karşılaştı.

Golcü stoper sahnede

Kazanıp moral depolamak isteyen Siyah-Beyazlılar hedefine ulaştı. Kara Kartal maça hızlı başladı. 16'da Jackson Muleka ağları sarstı, 39'da golcü stoper Tayyip Talha Sanuç fileleri havalandırdı, Beşiktaş soyunma odasına 2-0 önde gitti. İkinci yarıya ise Belçika temsilcisi hızlı başladı.

Dele Alli penaltı kaçırdı

50'de farkı 1'e indiren golü Charleroi'de Amirhossein Hosseinzadeh kaydetti. 8 dakika sonra Siyah-Beyazlılar'ın, İngiliz yıldızı Dele Alli penaltı atışından yararlanamadı. Karşılaşma böylece Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Sıradaki rakip Westerlo

Kara Kartal, Antalya kampındaki ikinci hazırlık mücadelesini ise pazar günü Westerlo'yla oynayacak.Son müsabaka ise 15 Aralık Perşembe günü Giresunspor karşısında olacak.

CANLI ANLATIM:

1' Mücadele başladı.

GOL!

16' Beşiktaş, Jackson Muleka’nın 16. dakikada attığı golle Charleroi karşısında 1-0 öne geçti.

GOL!

39' Siyah-Beyazlılar, Tayyip Talha Sanuç'la skoru 2-0'a getiriyor.

İlk devre sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

GOL

50' Belçika temsilcisi, Amirhossein Hosseinzadeh'yle farkı 1'e indiriyor.

PENALTI KAÇTI!

58' Beşiktaş'ın, İngiliz yıldızı Dele Alli penaltı atışından yararlanamıyor.

Mücadele sona erdi.

Beşiktaş'ın 11'i: Mert, Welinton, Tayyip, Emrecan, Tayfur, Necip, Gedson, Masuaku, Redmond, Dele, Muleka.



