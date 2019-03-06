Beşiktaş çeyrek finalde mücadele edecek

Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 8-10 Mart tarihlerinde Avrupa Şampiyonlar Ligi çeyrek final turunda mücadele edecek.

Almanya’nın Erfurt kentinde İtalyan, İspanyol ve Alman takımlarıyla karşı karşıya gelecek siyah-beyazlılar, yarı final için mücadele edecek.

Siyah-beyazlı ekip ilk maçını 8 Mart Cuma günü İspanyol takımı BSR A. Albacete ile oynayacak.

İkinci karşılaşmasında 9 Mart Cumartesi günü İtalyan U. B. Cantu ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş, son maçını RSB T. Bulls takımı ile 10 Mart Pazar günü oynayacak.

AA