Beşiktaş cephesinden Harun Tekin sözleri: İyi ki almamışız!

Sezon başında Siyah-Beyazlı kulübün kapısından dönen ve Fenerbahçe’ye giden Harun Tekin'i almadıkları için pişman olmadıklarını belirten Beşiktaşlı bir yönetici, şu ifadeleri kullandı: “F.Bahçe’nin kalecisinin performansını değerlendirmek bize düşmez. Ancak biz transfer ettiğimiz Karius’tan çok memnunuz. Hem camiayla kimyası uyuştu hem de kurtarışlarıyla bize güven veriyor. Önemli maçlarda önemli işler yaptı. İyi ki Harun’u değil, onu tercih etmişiz.

TANITIMA DA BÜYÜK KATKISI VAR

Karius Şampiyonlar Ligi’nde final görmüş bir kaleci. Bunun getirdiği tecrübe ve soğukkanlılığı zaten maçlarda herkes görüyor. Rakiple karşı karşıya kaldığı zamanlarda bile özgüveni çok yüksek ve karşısındaki muhatabını ürküten bir kaleci. Camiamızla kaynaşması arttıkça, başarısının da artacağını düşünüyoruz. Karius sadece sportif değil, tanıtım açısından da kulübümüze büyük katkı veren bir oyuncu. Onun burada olmasından dolayı, sürekli Avrupa basınında Beşiktaş’ın ismi de gündeme geliyor. Haliyle bu durumdan çok memnunuz. İyi ki onu tercih ettik.”

HER DURUMDA ÇOK DAHA ÜSTÜN

İki kalecinin yeni takımlarında ortaya koyduğu performans da Beşiktaşlı yöneticilerin görüşlerini doğrulayacak veriler ortaya koyuyor. Karius’un topu oyuna sokmadaki başarısı yüzde 85’i bulurken, Harun Tekin’de bu oran yüzde 67’de kalıyor. Harun’un ceza sahası içinden gelen toplarda kurtarış yüzdesi 63’ken, Karius bu oranda da yüzde 67’yle daha başarılı. Ceza sahası dışından Karius yüzde yüzle oynarken, Harun Tekin’de bu rakam yüzde 70 seviyesine kadar geriliyor.

Kaynak: Akşam