Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçına hazır

Süper Lig 'in ilk haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor 'u konuk edecek Beşiktaş , yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlı ekipte, Rachid Ghezzal, takımla birlikte ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktik programın yer aldığı uygulamalar ve tam sahada oynanan taktik maçın ardından yapılan şut çalışması ile sona erdi.