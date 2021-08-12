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Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçına hazır

Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Beşiktaş, yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

12 Ağustos 2021, Perşembe 21:04 Son Güncelleme:
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Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçına hazır

Süper Lig 'in ilk haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor 'u konuk edecek Beşiktaş , yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlı ekipte, Rachid Ghezzal, takımla birlikte ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktik programın yer aldığı uygulamalar ve tam sahada oynanan taktik maçın ardından yapılan şut çalışması ile sona erdi.

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