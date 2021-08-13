Hasret bitiyor, futbol heyecanı yeniden start alıyor. Süper Lig'de 64. sezonun ilk maçında çifte kupalı Şampiyon Beşiktaş sahneye çıkıyor. Siyah-Beyazlılar sezonu Çaykur Rizespor mücadelesiyle açacak. Kartal uzun bir aradan sonra taraftarla buluşacak olmanın coşkusunu yaşayacak. Vodafone Park'ta 21 bin Beşiktaşlı takımlarıyla beraber olabilecek. Kadroyu golcü Aboubakar dışında koruyan Beşiktaş, Mehmet Topal, Salih Uçan, Kenan Karaman ve Alex Teixeira'yla güçlendi. Şampiyonlukta büyük katkıları olan sağ bek Valentin Rosier ile sağ kanat Rachid Ghezzal'ın bonservislerinin alınması takımda moralleri yükseltti.

Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçını Zorbay Küçük yönetecek. Bu akşam saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Beşiktaş - Çaykur Rizespor ilk 11'ler:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Salih, Nkoudu, Kenan Karaman

Çaykur Rizespor: Gökhan, Fabricio, Selim, Holmen, Cemali, Djokovic, Dabo, Ronaldo, Sabo, Alper, Remy

Tek Eksik Teixeira

Son çalışmasını dün akşam yapıp kampa giren Siyah-Beyazlılar'da sakat oyuncu bulunmuyor. Yeni transfer Teixeira, Brezilya'dan hafta başında geldiği için karantina süreci yaşıyor. Bu nedenle bu maçta forma giyemeyecek.

8 yılda tek kayıp

Beşiktaş son 8 sezonda ilk haftalarda 1 kez kayıpla başladı. 2012-2013'te İstanbul Büyükşehir ile 1-1 kalarak sezona giren Kara Kartal, ondan sonraki puan kaybını 2019-2020’de Sivas önünde yaşadı. Siyah- Beyazlılar, 7 galibiyet alırken 22 gol attı 5 gol yedi.

Sergen Yalçın: Kaldığımız yerden devam etmeliyiz

Rizespor ile 2021-2022 sezonunun açılış maçında karşılaşacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın iyi bir başlangıç yapmaları konusunda oyuncularına uyarılarda bulundu. Sahalarında uzun bir aradan sonra taraftarla bulaşacakları karşılaşmada oyuncularından 3 puan isteyen Yalçın, "Kaldığımız yerden devam etmeliyiz" dedi.

'Yenilerini kazanmalıyız'

Çifte kupanın geride kaldığını, yeni bir sezonun başladığını ve yeni kupalar kazanmak için oynayacaklarını hatırlatan genç teknik adam, "Kazanma alışkanlığımız devam etmeli. Bunun için başlangıç önemli. Kazanarak başlamamız bize moral olacak. Çifte kupa geride kaldı. Kupalara yenilerini eklemek için galibiyet alıp arkasını getirmeye odaklanmalıyız" diyerek bugünkü karşılaşma öncesinde oyuncularını motive etti.