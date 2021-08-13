Süper Lig'in son şampiyonu, 2021-22 sezonunu Dolmabahçe'de Rizespor'la açarken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

Geçen sezon hem Süper Lig'i hem de Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş , Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkı elde etmişti. TD Sergen Yalçın'la sözleşme uzatan siyah-beyazlılar, geçtiğimiz yıl takımda kiralık olarak oynayan Rachid Ghezzal'in bonservisini aldı ve Valentin Rosier'i "zorunlu satın alma" opsiyonuyla yeniden kiraladı. Dorukhan Toköz ve Vincent Aboubakar takımda tutulamadı, yerleri Mehmet Topal, Salih Uçan, Kenan Karaman ve Alex Teixeira ile dolduruldu. Brezilyalı "10 numara" Alex Teixeira karantinada, Rizespor'a karşı forma giyemeyecek. Ghezzal takıma 2 gün önce katıldı, hatta resmi imzası dün atıldı ama maç kadrosunda kendisine yer buldu. Ve Cezayirli yıldız hazır geldiği için Sergen Yalçın'ın ona ilk 11'de şans vermesi de bekleniyor. Diğer kanatta geçen sezonun büyük bölümünde Cyle Larin izlemiştik, bu kez Kevin Nkoudou olacak. Merkezde Kenan Karaman, Güven Yalçın'dan formaya daha yakın...

3 yıldır başkanlık koltuğunda olan Hasan Kartal'ın mazbatayı Tahir Kıran'a devrettiği Rizespor, yeni sezonda da yola Bülent Uygun'la devam etme kararı almıştı. Gökhan Gönül ve Alper Potuk gibi Süper Lig'i bilen isimler kadroya katıldı. Başakşehir'den sol beke Cemali Sertel kiralandı. Orta sahaya Lebogang Phiri, Bryan Dabo ve Ronaldo Mendes takviyeleri yapıldı. Savunmanın ortasına; Başakşehir, Bursaspor , Fenerbahçe , Konyaspor formaları giymiş; Samuel Holmen'in kardeşi Sebastian Holmen eklendi. Stoper ikilisi "Dimitrios Chatziisaias & Montassar Talbi" takımdan ayrıldı. Tecrübeli isimler Abdullah Durak, İsmail Köybaşı, Tunay Torun ve Milan Skoda da bonservis kazandırmadan Karadeniz ekibiyle yollarını ayırdı. Bir kanat oyuncusu olmasına rağmen 4 sezonda 57 gol katkısı (39 gol - 18 asist) yapan Paraguaylı Braian Samudio, Meksika Ligi'nden Deportivo Toluca'ya gitti.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Sergen Yalçın ile Bülent Uygun geçen sezon Rize'de karşı karşıya gelmiş, Beşiktaş sahadan 3-2 galip ayrılmıştı.

- Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında Rizespor'la oynadığı 4 resmi maçı da kazandı. (4 maç - 12 gol)

- Bülent Uygun, Beşiktaş'a karşı oynadığı son 7 maçta galibiyet yüzü göremedi. (1 beraberlik - 6 mağlubiyet)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu! %41'lik kesim son şampiyonun yeni sezona iç sahada kazanarak başlayacağını düşünüyor... %17'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol çıkmasını bekliyor.