Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı (CANLI)

Hasret bitti, futbol heyecanı yeniden start aldı. Süper Lig'de 64. sezonun ilk maçında çifte kupalı Şampiyon Beşiktaş sahneye çıktı. Siyah-Beyazlılar sezonu Çaykur Rizespor mücadelesiyle açtı. Kadroyu golcü Aboubakar dışında koruyan Beşiktaş, Mehmet Topal, Salih Uçan, Kenan Karaman ve Alex Teixeira'yla güçlendi. Şampiyonlukta büyük katkıları olan sağ bek Valentin Rosier ile sağ kanat Rachid Ghezzal'ın bonservislerinin alınması takımda moralleri yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR:

5' Şık çalımlarla ceza sahasına giren Kenan Karaman, istediği vuruşu yapamadı ve top Gökhan Akkan'da kaldı.

6' Konuk ekip tehlikeli geldi. Cemali'den aldığı pas sonrası Welinton'dan rahat bir şekilde sıyrılan Alper Potuk, arka direğe pasını aktardı. Araya giren N'Sakala, tehlikeyi önledi.

GOL | 9' Beşiktaş, golü buldu. Sağ kanattan Kenan Karaman'ın çevirdiği topu ceza sahası içerisinde kontrol eden ve Selim Ay'dan sıyrılan Kevin N'Koudou, dar açıda olmasına rağmen harika bir şut çıkardı. Kaleci Gökhan'ı geçen top ağlarla buluştu.

Süper Lig'de 2021-22 sezonunun ilk golü Beşiktaş'tan Kevin Nkoudou ile geldi.

11' Kenan Karaman'ın indirdiği topu kontrol eden Salih Uçan'ın ceza sahasının hemen önünden attığı şut auta çıktı.

15' Paslaşılarak kullanılan köşe vuruşu sonrasında topla buluşan Ronaldo Mendes'in ortasında Salih topu uzaklaştırdı.

21' Kenan'ın pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan N'Koudou'nun penaltı noktasına doğru çevirmek istediği top savunmadan sekti. Seken topu kaleci Gökhan uzaklaştırdı.

24' Sağ bekten koşu yapan ve çizgide topla buluşan Rosier, pasını Atiba'ya aktardı. Kanadalı oyuncunun tek pasına Ghezzal, ayak içi ile uzak köşeye şutunu gönderdi. Araya giren Selim Ay, topun kaleye gitmesini önledi.

33' Karşılaşmanın ilk sarı kartını Josef'e yaptığı faul nedeniyle Rizesporlu Sabo gördü.

37' Ronaldo Mendes'in ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Remy topu indirdi. Hırvat stoper Vida, boşta kalan topu kalecisi Ersin'le buluşturdu.

41' Rizespor'da Alper Potuk, Beşiktaş'ın sol kanadını zorluyor. Sabo'nun topuk pasında ceza sahasına giren Alper, yerden sert bir orta yaptı. Ersin Destanoğlu, top Remy'ye gelmeden topu kontrol etmeyi başardı.

45' Beşiktaş'ta Welinton, Sabo'ya yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

İlk 45 dakika Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı başladı.





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Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda?

Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçını Zorbay Küçük yönetiyor. Saat 20.30'da başlayan ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Beşiktaş - Çaykur Rizespor ilk 11'ler:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Salih, Nkoudu, Kenan Karaman

Çaykur Rizespor: Gökhan, Fabricio, Selim, Holmen, Cemali, Djokovic, Dabo, Ronaldo, Sabo, Alper, Remy