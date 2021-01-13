Beşiktaş - Çaykur Rizespor canlı izle (Bjk - Rize canlı yayın)
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. İki takım arasında ligde oynanan maç Beşiktaş'ın 6-0'lık üstünlüğü ile sona ermişti. Kupada da devam yoluna devam etmek isteyen Beşiktaş, evinde çeyrek final biletini kapmak istiyor. Çaykur Rizespor ise deplasmanda sürpriz peşinde. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği son 16 tur mücadelesi, tek maç eleme usulüne göre yapılıyor. Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finale yükselecek. Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçının canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Çaykur Rizespor’u konuk ediyor. Vodafone Park’taki karşılaşma saat 20.45’te başladı. Atv’den canlı yayınlanan mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetiyor. Siyah-Beyazlı ekip, kupanın 5. turunda Tarsus İdman Yurdu’nu 3-1 yenerek tur atladı. Çaykur Rizespor ise Eskişehirspor’a 3-0 üstünlük kurarak adını son 16 turuna yazdırdı. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği Ziraat Türkiye Kupası tek maç eleminasyon sistemine göre oynanıyor. Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finale yükselecek.
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MAÇTAN DAKİKALAR:
1' Maçın ilk atağında Welinton ceza sahası içinde topu uzaklaştırmak isterken top vücuduna sekip kontrolünden çıktı. Rizesporlu oyuncular elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi ancak oyun devam etti.
6' Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Georges-Kevin N'Koudou ortasını yaptı, araya giren Rizespor savunması topu uzaklaştırdı.
10' Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortasını yaptı, top kaleci Zafer'de kaldı.
11' Çaykur Rizespor etkili geldi. Ceza sahası içinde gellişen atakta Michalak'ın içeri çevirdiği pası kale önünde Montero karşıladı ve kornere gönderdi.
21' Çaykur Rizespor'da Michalak'ın ceza sahası içinden yaptığı şut auta çıktı.
25' Beşiktaş sol kanattan etkili geldi. Son çizgiye inip ceza sahasına yönelen NSakala'nın pası önce savunmaya sonra kendisine çarparak auta gitti.
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Beşiktaş - Çaykur Rizespor ilk 11'ler:
Beşiktaş: Utku, Necip, Welinton, Montero, Nsakala, Dorukhan, Oğuzhan, Mensah, Ghezzal, Nkoudou, Aboubakar
Çaykur Rizespor: Zafer, Onur, Emir, Selim, Alberk, Yasin, Donsah, Fernando, Michalak, Doğan, Kemal
Siyah-beyazlı ekip, kupanın 5. turunda Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 yenerek tur atladı. Çaykur Rizespor ise Eskişehirspor'a 3-0 üstünlük kurarak adını son 16 turuna yazdırdı.