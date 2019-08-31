Beşiktaş - Çaykur Rizespor (CANLI)

Beşiktaş, Süper Lig’in 3. haftasında İstanbul’da Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Ligde geride kalan 2 haftada teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki Beşiktaş, deplasmanda Demir Grup Sivasspor’a yenilirken, evinde Göztepe’yi mağlup etti. Teknik direktörlüğünü İsmail Kartal’ın yaptığı Çaykur Rizespor ise deplasmanda Gençlerbirliği, evinde ise Demir Grup Sivasspor’u mağlup etmeyi başardı. Saat 21:45'te başlayan karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Mehmet Cem Hanoğlu yaparken, Murat Erdoğan dördüncü hakem olarak görev yapıyor. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise Fanatik.com.tr'de.

MAÇ BAŞLADI





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İLK 11'LER:

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Dorukhan, Oğuzhan, Ljajic, Boyd, Lens, Güven

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Aberhoun, Chatziisaias, Melnjak, Attamah, Vetrih, Samudio, De Pauw, Boldrin, Oğulcan Çağlayan