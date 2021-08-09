Beşiktaş-Çaykur Rizespor bilet fiyatları açıklandı

Beşiktaş , Süper Lig 2021-2022 sezonu ilk maçında sahasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının bilet fiyatlarını resmi sitesinden açıkladı.

Buna göre Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçını stadyumdan izlemek isteyenler için TFF'nin almış olduğu kovid kararları geçerli olacak.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

eşiktaşımız, Süper Lig’in 1. haftasında 13 Ağustos Cuma günü saat 20.30’da Vodafone Park’ta Çaykur Rizespor’u ağırlayacak.

Karşılaşmanın biletleri yarın (10 Ağustos) saat 13.00 itibarıyla satışa sunulacaktır.

Bilet satışlarına ilişkin önemli detaylar aşağıdaki gibidir.

Bilet Alımı

Taraftarlarımız, biletlerini www.passo.com.tr, Vodafone Park bilet satış gişesi ve Passo Mobil uygulaması üzerinden satın alabilirler. Bilet satın alacak taraftarlarımız, biletlerini satın almadan önce HES uygulamasındaki Hes Kodlarım > Ayarlar > Aşı Durumu ve Hastalık Durumu bildirilerini aktif hale getirmeleri gerekmektedir. Bu bildirileri aktif hale getirmeyenler bilet satın alımı yapamayacaktır.

Öncelikli Satın Alım Hakkı





2019-2020 sezonunda Vodafone Park’ta kombinesi olan taraftarlarımız, biletlerini 10 Ağustos Salı saat 13.00 ile 11 Ağustos Çarşamba saat 13.00 arasında öncelikli olarak satın alabilirler. Öncelikli alım için ayrılan biletler, mevcut kapasitenin %50’lik bölümüdür. Mevcut kapasitenin %50’si ise 11 Ağustos Çarşamba günü saat 13.00'te genel satışa sunulacaktır.

Maç Günü HES Kontrolü

Bilet satın alan taraftarların, son sağlık durumları HES kodu üzerinden otomatik olarak sorgulanacaktır. Sağlık durumunda değişme olan ve bilet satın alma kriterlerine uymayan (Covid 19’a yakalanan veya temaslı olan) taraftarların biletleri bloke edilecektir. Bileti bloke edilen taraftarlar, biletlerini (bilet satın alma kriterlerine uygun) bir kişiye transfer edebilecektir. Bu durum taraftarlara SMS ve e-mail olarak bildirilecektir.

Bilet Satın Alımına Dair Önemli Bilgiler

- Aşı olmamış ve Covid-19 geçirmemiş taraftarların müsabaka gününden 48 saat önce PCR testi yaptırmaları gerekir.

- HES uygulaması ile Covid-19 aşıları kontrol edilen ve HES'in onay verdiği taraftarlar stadyuma girebilirler.*

- Covid-19 geçirmiş ancak müsabaka tarihi itibarı ile henüz aşı takvimini tamamlamamış seyirciler HES onayı ile stadyuma girebilirler.**

- HES uygulamanızın sürümünü güncel olup olmadığını kontrol edin.

* Aşı olmuş taraftarların son aşı tarihlerini takip eden 14 günden sonra başlamak üzere 180 gün süre ile herhangi bir teste ihtiyaçları yoktur.

** Covid-19 geçirmiş taraftarların 180 gün süre ile test yaptırmalarına gerek yoktur.

Gazi-Engelli Tribün Bilet Talebi

Engelli ve Gazi taraftarlarımız, bilet taleplerini Engelli Bilet Talep Formu’nu eksiksiz doldurarak yapabilecektir.

Engelli tribün bileti, Vodafone Park engelli tribün kapasitesiyle sınırlı olduğundan yarın (10 Ağustos) saat 10.00 itibarıyla yapılacak talepler, sırası ile dikkate alınarak bilet yüklemeleri yapılacaktır.

Engelli tribün biletlerinden faydalanacak taraftarlarımızın BJK logolu Passolig kartları olması gerekmektedir.

*Gazi taraftarlarımız, engelli talep formunun “Engellilik Oranı” bölümüne gazi olduklarını belirtmek için “Gazi” yazıp formu tamamlamaları gerekmektedir.

**Engelli taraftar bilet yüklemelerinde HES Kodu zorunludur.

***Taraftarlarımızın engellilik durumunu belirten belgeleri yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Engelli belgesi yanında olmayan taraftarlar stadyuma alınmayacaktır.

Bilet Fiyatları

1.Kategori 330TL

2.Kategori 300TL

3.Kategori 260TL

4.Kategori 250TL

5.Kategori 215TL

6.Kategori 195TL

7.Kategori 140TL

8.Kategori 130TL

VIP 100 : 850TL

VIP 101 – 126 : 750TL

1903 A-E : 950TL

1903 B-D : 1050TL

1903 C : 1100TL