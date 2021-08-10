Beşiktaş Çaykur Rize maçına hazırlanıyor

Başkan Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkan Emre Kocadağ’ın da izlediği antrenman, 1.5 saate yakın sürdü.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Küçük oyunların yer aldığı çalışmaların ardından 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile minik kale maç yapıldı. İdman, tam sahada oynanan taktik maçı sonrası yapılan şut çalışması ile tamamlandı.

Beşiktaş , Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına, yarın (11 Ağustos) saat 18.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.