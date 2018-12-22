Beşiktaş - Çanakkale Belediyespor maç sonucu: 3-0

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 10. hafta maçında Beşiktaş, Çanakkale Belediyespor’u 3-0 yendi.

22 Aralık 2018, Cumartesi 19:36
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Beşiktaş - Çanakkale Belediyespor maç sonucu: 3-0

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 10. hafta maçında Beşiktaş, Çanakkale Belediyespor’u 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ramazan Demiröz, Seçkin Yener

Beşiktaş: Merve Tanıl, Ceren Kestirengöz, Janset Cemre Erkul, Rykhliuk, Jerkov, Belien (Pınar Atasever, İkbal Albayrak, Hümay Topaloğlu, Dilara Bilge, Arelya Karasoy, Zeynep Üzen)

Çanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Yasemin Yıldırım, Melis Durul, Ece Hocaoğlu, Sobolska, Cansu Aydınoğulları (Bihter Dumanoğlu, Işıl Öz, Ebru Bedir, Semra Özer)

Setler: 25-18, 30-28, 25-18

Süre: 86 dakika (24, 36, 26)

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