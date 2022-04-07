Kara Kartal'da gelecek sezonun planlaması tamamen Valerien Ismael’in istekleri doğrultusunda gerçekleşecek. Takımın başında iki haftadan kısa bir sürede bulunmasına ve bu dönemde çoğu oyuncunun milli takımlarında olmasına rağmen Fransız teknik adamın Trabzonspor maçında takıma oynattığı futbol takdir toplamıştı. Çok koşan ve rakibe boş alan bırakmayan takım oluşturacağının sinyallerini veren Ismael, gelecek sezon takımdaki oyuncuların birçoğunun genç ve dinamik olması gerektiğini söyledi. Bu doğrultuda Ismael'in yola devam edilmesini istediği isimler başında Can Bozdoğan geliyor.

200 bin Euro ödendi

Sezon başında Schalke 04’ten kiralanan Can Bozdoğan’ın satın alma opsiyonu 1.8 milyon Euro. 20 yaşındaki orta saha için kulübüne sezon başı 200 bin Euro kiralama ücreti ödeyen yönetim, önümüzdeki günlerde Alman kulübüyle masaya oturacak ve bonservis için 1 milyon Euro'luk teklifte bulunacak.