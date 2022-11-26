Beşiktaş çalışmalarına çift idmanla devam etti

Sabah antrenmanı, teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılarının yönetiminde yapılırken, kuvvet, dayanıklılık ve kondisyon çalışmasıydı. İdmanın ilk bölümünde üç grup halinde salonda atletik performans testlerinden geçen oyuncular, antrenmanın ikinci bölümünde ise sahada altışarlı gruplar halinde ayak tenisi oynadılar. Sabah antrenmanı, 2.5 saat sürdü.

Akşam antrenmanı, teknik direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılırken, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı. Akşam antrenmanı ise yaklaşık 1.5 saat sürdü.





Siyah-beyazlılar hazırlıklarına, yarın saat 10.30 ve 16.30'da yapacağı çalışmalarla devam edecek.

İSTANBUL, (DHA)







