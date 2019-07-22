Beşiktaş, Cacharel ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Vodafone Park’ta düzenlenen basın toplantısına Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal katıldı.

Cacharel’in siyah-beyazlı takımın 100. yıldaki sponsoru olduğunu ve kendilerine uğurlu geldiğini belirten Orman, "Bu sene takımımızın giyim sponsoru Cacharel olacak. Cacharel, bizim için önemli ve uğurlu bir marka. 100’üncü yılımızda da sponsorumuz Cacharel’di. Bizimle çok iyi örtüşen, dinamik, yenilikçi bir yaşam markası. Bu imzayı atmaktan ayrı mutluluk duyuyorum. Takımımıza özel tasarımlar olacak. Kıyafetleri kampa giderken yakışıklı sporcularımızın üzerinde görme fırsatınız olacak. Bize destek veren TMSF Başkanı’na camiam ve kulübüm adına teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Cacharel ile güzel günler yaşayacağız." diye konuştu.

"Her şıklığın pozitif etki oluşturduğunu düşünüyorum"

Siyah-beyazlı futbolcuların, Cacharel’in katalog çekimlerinde yer alacağını aktaran Orman, "Kulübümüzün zarafetini anlatmak, insanlara iyi örnek olmak için oyuncularımız da hocamız da bir vesile. Onların hepsini kullanacağız. Sadece bir markanın ürününü değil, kendi güzelliğimizi de tanıtıyoruz. Oyuncularımızı güzel giydirdiğimizde halk tarafından beğeni oluşuyor. Her şıklığın pozitif etki oluşturduğunu düşünüyorum ve bu iş birliğini önemsiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Futbol bir şölendir, kavga ortamı oluşturmak değildir"

Sponsorluk hedeflerinin çok büyük olduğunu ve futbol endüstrisinde sponsorlukların ağırlıklı olarak Orta Doğu ve Asya’dan geldiğini dile getiren Orman, şunları kaydetti:

"Hedeflerimiz çok büyük. 2-3 sene önceki dünya açılışımız da bu tabana oturuyordu. Futbol endüstrisinde sponsorlukların çoğu Türkiye’nin doğusundan gelen sponsorluklar. Chelsea’nin sponsoru Japon şirketi, Arsenal’ın şirketi Emirates, Orta Doğu şirketi. Manchester City’nin sponsoru Etihad da Orta Doğu şirketi. Manchester United’ın ortağı Kore menşeili bir şirket. Artık sponsorluklar Türkiye’nin doğusundan geliyor. Bizim açılımımız da oraya yönelik. Futbolun marka değerini yükseltirsek dünya çapında sponsorluklar bulmak mümkün. Yoksa hep kendi içimizde kalacağız. Beşiktaş kendini ne kadar tanıtırsa Cacharel de o kadar tanıtır. Kulüpler Birliği çalışmalarının da buna etki edeceğini düşünüyorum. Biraz süreç lazım. Türkiye güzel bir ülke, futbol da güzel bir spor. İki hafta sonra UEFA Süper Kupa finali oynanacak burada. Futbol bir şölendir, kavga ortamı oluşturmak değildir. Biraz oraya ağırlık verirsek güzel olur."

Gülal: "Cacharel zarafetinin Beşiktaş’a katkı sağlayacağını düşünüyorum"

Beşiktaş’la güzel bir iş birliği yaptıklarını belirten TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, "Güzel bir iş biriliği için bir aradayız. Erkek giyim sektörünün önemli markası Cacharel ile Türk futbolunun önemli markası Beşiktaş’ı bir araya getirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Kalbimizde oldukça özel bir yeri olan Beşiktaş’la yaptığımız iş birliğinden gurur duyuyoruz ve memnunuz. 2003’te resmi sponsor yine bizdik ve Beşiktaş sezonu şampiyonlukla taçlandırmıştı. Umarım güzel hatıralar biriktireceğimiz bir sezon olur. Bize bu imkanı sunduğu için Fikret Orman’a ve Beşiktaş camiasına teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Cacharel zarafetinin Beşiktaş’a katkı sağlayacağını düşünüyorum. Futbolcu rol modeldir, ne giydiği önemlidir. Bu noktada markamıza da katkı sağlayacağına inanıyoruz. Beşiktaş’a başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

TMSF olarak Türk futboluna destek olmaya çalıştıklarını kaydeden Gülal, "Beşiktaş ile iş birliğimizi bu vesileyle başlatmış olduk. Beşiktaş’la neler yapabiliriz bunları konuşacağız. Türk futbolunda katkı sağladığımız önemli kulüplerimiz var. Trabzonspor ile bir şirket üzerinden reklam anlaşmamız var. Türk futboluna katkı sağlamak istiyoruz. Devamında bu iş birliğini farklı noktalara kaydırmak için bir irade koyarız umarım. Kayserispor’a İstikbal Mobilya ismini vererek destek sağladık." şeklinde konuştu.