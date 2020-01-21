Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına hazır

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

21 Ocak 2020, Salı 20:57 Son Güncelleme:
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Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına hazır

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması şeklinde gerçekleşti. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başlarken pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar ile devam etti.

Antrenman, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Antrenmana tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz ile Jeremain Lens katılmadı.

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