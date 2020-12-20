Beşiktaş - Büyükçekmece Basketbol maç sonucu: 84-77

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, altıncı galibiyetini alırken konuk ekip, 12. maçında yedinci kez mağlup oldu. Maç sonunda 4-15’lik bir seri yakalayan Büyükçekmece karşısında Beşiktaş, bitime 01:18 kala Blackmon’un üçlüğü ile soluklandı ve galibiyete uzandı. Beşiktaş’ta Joel Berry, 15 sayı ile en skorer isimlerden olurken James Blackmon, 16 sayı, 4 ribaund ve 3 asist ile mücadele etti. Markell Johnson ise maçı 9 sayı ve 5 asist ile tamamladı. Şehmus Hazer 14 sayı, 8 ribaund ve 3 asist ile oynadı. Furkan Haltalı da 10 sayı ve 5 asist üretti.

Konuk takımda kaptan Osiris Eldridge 16 sayı ile oynarken Gabriel Olaseni de 21 sayı ve 10 ribaund üretti. Matt Farrell’ın 15 sayı, 3 ribaund ve 5 asist ile oynadığı maçta Devin Oliver 12 sayı ve 15 ribaund üretti.

Karşılaşmanın çeyrek skorları:

1. çeyrek sonucu: 21-17

2. çeyrek sonucu: 43-28 (22-11)

3. çeyrek sonucu: 65-49 (22-21)

4. çeyrek sonucu: 84-77 (19-28)





(Kaynak: Eurohoops)