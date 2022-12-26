Beşiktaş büyük fırsat tepti!

Spor Toto Süper Lig’de 15. hafta mücadelesinde dün gündüz maçında Gaziantep FK’ya konuk olan Beşiktaş , rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Joao Figueiredo’nun sayısına Wout Weghorst’la karşılık veren Kara Kartal, zorlu deplasmandan 1 puanla ayrıldı.





'Duran topları bile kötü kullandık!'

Kara Kartal'ın hocası Güneş de karşılaşma sonundaki açıklamasında özeleştiri yaptı. Beşiktaş'ın teknik patronu, "Hem bizim için hem de Gaziantep için önemli bir maçtı. 3 puana ihtiyacımız vardı. Üzgünüz, İstatistik olarak iyi görünmemiz kaliteli oynadığımızı göstermez. Hücum zenginliği az oldu. Risk aldık bu sefer rakip etkili gelmeye başladı. Son dakikalarda kazanmak istesek de topla bütünleşemedik. Duran topları bile kötü kullandık. Attığımız gol da kenardan gelen goldü" dedi.

'En iyi oyuncularla sahaya çıktık'

Tespitlerine devam eden tecrübeli hoca, "Skor için oyuncuların becerilerini üst seviyeye çıkarması gerekiyor. Pas ve ortalar beklentimizin altında kaldı. Fiziksel olarak eksiğimiz var. Rakip geriye yaslandı. İlk yarı daha çok orta sahayı kontrol ettik. Çok fazla top kaybettik. Bugün becerilerimizi istediğimiz gibi kullanamadık. Topu kullanırken hızla paslarla hücuma çıkmamız gerekiyor. Bizim oyuncularımız bunu yapabilirdi ancak bu maçta oyuncularım bunu yapamadı. Elimizdeki en iyi oyuncularla sahaya çıktık” ifadelerini kullandı.





Umut Meraş: 11 kişi defans yaptılar

Beşiktaşlı Umut Meraş, Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendiren Umut Meraş, “İyi bir kamp dönemi geçirdik. Kazanmak istiyorduk. Zor maç olacağını biliyorduk. Deplasmanlar hep zordur. İstediğimiz oyunu oynayamadık. Galip gelebilirdik ama maçın genelinde istediğimiz pozisyonları bulamadık. 1-1 ile sonuçlandı. 3 puan istiyorduk. Bir galibiyet serisi yakalamak ve hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. Gaziantep iyi kapandı. 11 kişi defans yaptılar. Daha kreatif olmakgerekiyordu ileride. Bunu son dakikalarda yapabildik. İlk yarı yapsak daha farklı bir sonuç olabilirdi. Ne olursa olsun, kazanmamız gerekiyordu. Haftaya 3 puana ulaşıp, seriyledevametmek istiyoruz” dedi.

1 puanla yetindi

Dünya Kupası arasına lider olarak giren Fenerbahçe ’nin Trabzonspor ’a kaybettiği haftada zirve yarışına güçlü bir şekilde geri dönmek için Erol Bulut ve öğrencilerinin karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkan Beşiktaş, Gaziantep karşısında 1 puanla yetinmek durumunda kaldı ve önemli bir fırsatı tepmiş oldu.

Moral bozukluğu...

Kalyon Stadı’nda oynanan mücadelede son düdüğün çalması sonrasında büyük üzüntü yaşayan futbolcular, Gaziantep’ten moral bozukluğuyla ayrıldı. Dünkü sonucun ardından Kara Kartal, ligde puanını 23’e yükseltti. Siyah-Beyazlılar, ligde sıradaki maçlarına perşembe günü Adana Demirspor karşısında çıkacak.





Takıma izin yok!

BeşiktaşTeknik Direktörü Şenol Güneş, Gaziantep FK karşısında alınan 1-1’lik sonucun ardından takıma izin vermeme kararı aldı. Kara Kartal’da Adana Demirspor karşılaşmasının hazırlıkları, bugün saat 11.00’de yapılacak antrenmanla başlayacak. Çalışma, basına kapalı olarak gerçekleştirilecek.