Beşiktaş-Bursaspor CANLI

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Bursaspor ile karşı karşıya geliyor. Ligde 20. haftada Antalyaspor’u deplasmanda 6-2 mağlup eden Siyah-Beyazlılar, yakalanan olumlu havayı taraftarı önünde de sürdürmeye çalışacak. Süper Lig’de 21. haftaya Beşiktaş 33 puan ve averajla 3’üncü, Bursaspor ise 24 puanla 11’inci sırada girdi. Beşiktaş, ligde Vodafone Park’ta çıktığı son iki maçta rakipleriyle berabere kaldı.

Maçtan Dakikalar:

Karşılaşma ev sahibi ekip Beşiktaş'ın vuruşu ile başladı.

Mücadeledeki ilk gol girişimi rakip takım Bursaspor'dan geldi. 6. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ceza sahası dışından vuruşu farklı şekilde auta gitti.

Mücadelenin ilk 10 dakikası 0-0 eşitlikle geçildi.

22.dakikada Beşiktaş organize geldi. Sağ kanatta topla buluşan Gökhan Gönül'Ün arka direğe yaptığı ortayı Burak Güven'in önüne indirdi. Genç futbolcunun kaleye uzak bir bölgeden yapmış olduğu vuruş farklı şekilde dışarı çıktı.

Beşiktaş - Bursaspor 11'ler...

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Adriano, Atiba, Dorukhan, Lens, Ljajic, Güven Yalçın, Burak Yılmaz

Yedekler: Utku, Necip, Roco, Caner, Muhayer, Oğuzhan, Kagawa, Medel, Mustafa, Larin

Bursaspor: Muhammed, Umut, Vergini, Ertuğrul, Barış, Badji, Aytaç, Latovlevici, Yusuf, Saivet, Umut Nayir