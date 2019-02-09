Beşiktaş-Bursaspor CANLI
Süper Lig'in ikinci yarısına dört puan toplayarak başlayan ve 33 puanla üçüncü sırada yer alan Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Bursaspor'u konuk ediyor. Zirve yarışından kopmak istemeyen Beşiktaş rakibini yenerek üç puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Beşiktaş - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Bursaspor ile karşı karşıya geliyor. Ligde 20. haftada Antalyaspor’u deplasmanda 6-2 mağlup eden Siyah-Beyazlılar, yakalanan olumlu havayı taraftarı önünde de sürdürmeye çalışacak. Süper Lig’de 21. haftaya Beşiktaş 33 puan ve averajla 3’üncü, Bursaspor ise 24 puanla 11’inci sırada girdi. Beşiktaş, ligde Vodafone Park’ta çıktığı son iki maçta rakipleriyle berabere kaldı.
Maçtan Dakikalar:
Karşılaşma ev sahibi ekip Beşiktaş'ın vuruşu ile başladı.
Mücadeledeki ilk gol girişimi rakip takım Bursaspor'dan geldi. 6. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ceza sahası dışından vuruşu farklı şekilde auta gitti.
Mücadelenin ilk 10 dakikası 0-0 eşitlikle geçildi.
22.dakikada Beşiktaş organize geldi. Sağ kanatta topla buluşan Gökhan Gönül'Ün arka direğe yaptığı ortayı Burak Güven'in önüne indirdi. Genç futbolcunun kaleye uzak bir bölgeden yapmış olduğu vuruş farklı şekilde dışarı çıktı.
Beşiktaş - Bursaspor 11'ler...
Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Adriano, Atiba, Dorukhan, Lens, Ljajic, Güven Yalçın, Burak Yılmaz
Yedekler: Utku, Necip, Roco, Caner, Muhayer, Oğuzhan, Kagawa, Medel, Mustafa, Larin
Bursaspor: Muhammed, Umut, Vergini, Ertuğrul, Barış, Badji, Aytaç, Latovlevici, Yusuf, Saivet, Umut Nayir