Teknik direktör Şenol Güneş, Bura Yılmaz transferini çok istemesine rağmen Siyah Beyazlılar maliyet sorununu aşamıyor. Trabzonspor'da kadro dışı kalan Burak'a bonservis bedeli ödemek istemeyen Beşiktaş, alacakları için TFF’ye başvuran Burak’ın serbest kalmasını bekliyor. Ancak iş bununla da bitmiyor.

Trabzon’da bonuslarla birlikte yıllık ücreti yaklaşık 5 milyon Euro’yu bulan tecrübeli forvete bu parayı Kartal’ın vermesi imkansız. Beşiktaş’ın yıldız golcü için düşündüğü tavan ücretin 2.5 milyon Euro seviyelerinde olduğu öğrenildi. Kısacası Beşiktaş-Burak flörtü şimdilik askıya alındı.

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