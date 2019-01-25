Beşiktaş-BŞB Erzurumspor CANLI

Süper Lig'in ikinci yarısına deplasmanda aldığı 3-0'lık Akhisarspor galibiyeti ile başlayan Beşiktaş 19. haftanın açılış maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. Siyah-Beyazlı takım taraftarının da desteği ile rakibini yenerek zirve mücadelesini sürdürmek istiyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de.

BEŞİKTAŞ-BŞB ERZURUMSPOR CANLI

Maçtan dakikalar:

Karşılaşma, konuk ekip Erzurumspor'un santrası ile başladı.

Beşiktaş, taraftarının da desteğiyle Erzurumspor yarı alanında baskıya başladı.

3.dakikada topla buluşan Adem Ljajic, ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunu çekti, top auta gitti.

8.dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı! Quaresma'nın pasında hareketlenen Ljajic, topu Burak Yılmaz'ın önüne bıraktı, deneyimli futbolcunun şutu kaleciden sekti ve Ljajic'in önünde kaldı. Ljajic'in şutu üstten auta gitti.

Beşiktaş zaman geçtikçe baskısını artırmaya başladı.

23.dakikada Ljajic'in şık pasında sağ kanattan ceza sahasına giren Gökhan Gönül'ün içeriye çevirdiği topa hiçbir Beşiktaşlı futbolcu dokunamadı.

Beşiktaş - Erzurumspor 11'ler...

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Necip, Mirin, Adriano, Medel, Dorukhan, Quaresma, Ljajiç, Lens, Burak

Yedekler: Utku, Ersin, Caner, Roco, Muhayer, Oğuzhan, Atiba, Güven, Mustafa, Larin

Erzurumspor: Sehic, Egemen, Leo, Sunu, Taylan, Tolga, Emrah, İbrahim, Rashad, Lokman, Scuk